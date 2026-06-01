Corriere dello Sport: “Catanzaro, sirene dalla Serie A: Aquilani, Polito e Morganti possono salutare”

Archiviata la finale playoff persa contro il Monza, il Catanzaro guarda già al futuro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, in casa giallorossa è tempo di programmazione e le prime decisioni riguarderanno le figure chiave del progetto tecnico e societario.

Il primo nodo da sciogliere riguarda Alberto Aquilani. L’allenatore che ha condotto il Catanzaro a un passo dalla Serie A è legato al club da un altro anno di contratto, ma il suo nome è finito sul taccuino di diverse società. Secondo il Corriere dello Sport, le attenzioni della Serie A non mancano, con Sassuolo e Torino tra le squadre interessate al tecnico. La società del presidente Floriano Noto e l’allenatore si confronteranno nei prossimi giorni per valutare il percorso migliore da intraprendere.





La filosofia del club, sottolinea il Corriere dello Sport, resta quella che ha caratterizzato l’era Noto: nessun giocatore o dirigente viene trattenuto contro la propria volontà. Un principio che negli anni ha contribuito a creare un ambiente compatto e competitivo, capace di raggiungere tre playoff consecutivi dalla promozione in Serie B del 2023.

Oltre alla questione allenatore, il Catanzaro dovrà affrontare anche quelle relative ai dirigenti. Il direttore sportivo Ciro Polito ha visto scattare automaticamente il rinnovo contrattuale, ma punta a un ulteriore prolungamento. Il suo lavoro sul mercato ha attirato l’attenzione di diversi club e non è escluso che possano arrivare proposte dalla massima serie.

Situazione diversa per il direttore generale Paolo Morganti, in scadenza di contratto. Il Corriere dello Sport evidenzia come il dirigente sia apprezzato da realtà importanti come Parma e Fiorentina, grazie al lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte delle infrastrutture e dello sviluppo del settore giovanile.

Sul piano della rosa, il Catanzaro può contare su basi solide. Pietro Iemmello resterà il punto di riferimento offensivo con un altro anno di contratto, mentre il club ha già blindato fino al 2029 giovani di prospettiva come Costantino Favasuli, Mattia Liberali e Sayha Seha.

L’ossatura della squadra è inoltre garantita da diversi elementi sotto contratto fino al 2027, tra cui Antonini, D’Alessandro, Pittarello, Alesi, Bashi, Estevez, Frosinini e Verrengia. Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come siano in corso contatti per il prolungamento di Pigliacelli e Petriccione, due colonne dell’ultimo ciclo giallorosso.

Non mancano le valutazioni sul mercato. Favasuli e Liberali rappresentano patrimoni tecnici ed economici importanti e una loro eventuale cessione potrebbe generare le risorse necessarie per rafforzare ulteriormente l’organico.

Tra gli obiettivi del club figura infine il riscatto di Tommaso Cassandro dal Como. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche il giovane difensore Fellipe Jack, profilo seguito con interesse dalla dirigenza calabrese.

Dopo aver sfiorato una storica promozione in Serie A, il Catanzaro riparte dunque dalla continuità, con l’obiettivo di confermarsi protagonista anche nella prossima stagione.