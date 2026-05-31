Avellino, Izzo applaude il Monza: «La Serie A è meritata, ma certi cori contro di me non li capisco»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Palermo Avellino 2-0 (53) izzo

Con messaggio social pubblicato attraverso una storia su Instagram, il difensore dell’Avellino, Armando Izzo, si è congratulato con il Monza per la promozione in Serie A, dichiarandosi felice per il traguardo raggiunto dalla sua ex squadra.

«Vedervi conquistare la Serie A mi rende davvero felice – ha dichiarato Izzo -. Ci sono squadre che, anche quando le strade si dividono, restano dentro di te. Il Monza è una di quelle, come tutte le maglie che ho avuto l’onore di indossare, ha lasciato ricordi, emozioni e legami che il tempo non cancella»


Izzo ha poi aggiunto: «Sono felice per i miei ex compagni, per chi lavora ogni giorno dietro le quinte e soprattutto per i tifosi. Tifosi speciali, che ho sempre rispettato e a cui ho sempre voluto bene. Proprio per questo faccio fatica a capire certi cori e parole nei miei confronti, le rispetto, perché fanno parte del calcio e arrivano da una tifoseria a cui sono affezionato, ma non riesco a comprenderle»

Il difensore non dimentica gli anni passati a Monza: «Non ho mai dimenticato ciò che abbiamo vissuto insieme e non dimenticherò mai l’affetto che ho ricevuto in tanti momenti. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, io scelgo di conservare i ricordi più belli, l’affetto sincero e la gratitudine per una piazza che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore»

Infine, un messaggio di congratulazione nei confronti dei brianzoli per la promozione in Serie A: «Complimenti Monza. Godetevi questo traguardo straordinario. Ve lo siete meritato»

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