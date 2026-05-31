Trapani, Antonini: «Ci sono 12 società che non hanno le condizioni per iscriversi al campionato di C»

Attraverso un post sui propri profili social ufficiali, il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha lanciato l’allarme sul fatto che tanti club faranno fatica ad iscriversi al campionato di Serie C.

«Ho fatto un post piuttosto chiaro – ha dichiarato Antonini -. Credo che ci sia stato un ulteriore autogol clamoroso da parte della Figc, dopo quello della Fip. Sappiamo cosa dobbiamo fare, sarà un’estate lunghissima»





Il presidente del Trapani lancia poi una pesante accusa nei confronti di alcune squadre di Serie C: «Ci sono 12 società che non hanno le condizioni minime per iscriversi al campionato. Da qui a poco vedremo tantissime sorprese, credo che la Ternana non sarà la sola a essere esclusa dal campionato»