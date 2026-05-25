Perugia, confermato Giovanni Tedesco: il palermitano guiderà il Grifo anche nel 2026/27

Giovanni Tedesco continuerà a guidare il Perugia anche nella prossima stagione. Il club umbro ha ufficializzato il rinnovo dell’allenatore palermitano, che resterà sulla panchina biancorossa fino al 30 giugno 2027.

Attraverso una nota ufficiale, il Perugia ha comunicato il raggiungimento dell’accordo con Tedesco, protagonista già nella passata annata di una difficile missione salvezza portata a termine dopo il suo arrivo in corsa.





Per il tecnico siciliano si tratta di una conferma dal forte valore simbolico, considerando il legame storico che lo unisce all’ambiente biancorosso. Da calciatore, infatti, Giovanni Tedesco è stato uno dei simboli del Perugia, vestendo la fascia da capitano e contribuendo alla storica vittoria dell’Intertoto nella celebre notte di Wolfsburg, che valse la qualificazione alla Coppa UEFA 2003/2004.

Nel corso della sua esperienza da giocatore con il Grifo, il palermitano ha collezionato 183 presenze e 25 reti, diventando uno dei volti più rappresentativi del club.

Il Perugia, nella nota ufficiale, ha evidenziato come la scelta di proseguire con Tedesco sia maturata non soltanto per i risultati ottenuti sul campo, ma anche per le qualità professionali e umane mostrate dal tecnico durante la scorsa stagione, oltre alla profonda conoscenza dell’ambiente biancorosso.

Arrivato in una situazione complicata di classifica dopo nove giornate, Giovanni Tedesco è riuscito infatti a condurre la squadra verso la permanenza in categoria, convincendo la società a puntare ancora su di lui per il nuovo progetto tecnico.

Per il tecnico palermitano si apre così una nuova stagione alla guida del Perugia, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro avviato negli ultimi mesi.