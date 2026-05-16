Supercoppa Serie C: il Benevento batte 4-1 il Vicenza e alza il trofeo
Il Benevento conquista la Supercoppa di Serie C con una prova autoritaria sul campo del Vicenza. Al “Menti” finisce 4-1 per i sanniti, trascinati da uno scatenato Lamesta, autore di una tripletta. Il Benevento sblocca la gara al 32’, raddoppia tre minuti dopo e cala il poker all’86’, mentre in mezzo arriva anche la rete di Salvemini all’80’. Inutile il gol nel finale di Caferri per il Vicenza. Con questo successo il Benevento chiude la Supercoppa al primo posto con sei punti, davanti proprio ai biancorossi.