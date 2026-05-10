Playoff Serie C: la Salernitana va al riposo avanti 0-2 sulla Casertana
Ottimo primo tempo della Salernitana, che va al riposo avanti 0-2 sulla Casertana nel match valido per l’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C.
Buon inizio di gara per i granata, che all’11’ sbloccano subito il risultato: Ferrari trova un bel passaggio per Lescano, che batte De Lucia e sblocca il risultato. I padroni di casa provano a reagire, ma a trovare il gol sono nuovamente gli uomini di Cosmi, stavolta con il loro numero 10, che dopo l’assist timbra anche il cartellino dei marcatori.
Nella ripresa la Casertana proverà a ribaltare il risultato, per non compromettere il sogno della promozione in Serie B.