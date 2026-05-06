Trapani, il ds Volume: «Ancora non siamo in Serie D, ci aspettiamo che il CONI ci dia ragione»

Il direttore sportivo del Trapani, Luigi Volume, è intervenuto ai microfoni di “West Sicily Tv”, a pochi giorni dal pronunciamento del CONI, atteso per l’8 maggio. Il ds ha chiarito la posizione del club granata, sottolineando come non si ritenga ancora in Serie D.

«Ancora non siamo in Serie D – ha spiegato Volume – anche se la giustizia sportiva ci ha condannato a una retrocessione che non meritiamo. Ci sentiamo ampiamente ancora in Serie C. Da domani riprendono gli allenamenti con la massima serietà»





Il ds ha poi commentato il possibile esito del ricorso: «Ci aspettiamo che il CONI ci dia ragione e ci restituisca i punti per giocarci almeno i playout. Vogliamo che il nostro destino si decida sul campo e non sulle carte della Federazione».

E sul futuro di Aronica, Volume non ha dubbi:« Ha un altro anno di contratto in caso di Lega Pro, ma la società intende rispettarlo in tutti i casi. Non è assolutamente in discussione e sarà l’allenatore del Trapani anche il prossimo anno. qualunque sia la categoria».

Il direttore sportivo granata, inoltre, difende la posizione del ds Antonini: «Una persona che investe 350mila euro ogni due mesi e che ha già versato circa 4 milioni su 6 totali non avrebbe mai rischiato se non fosse convinto di avere ragione».

Infine, sul futuro del club: «Questo è un club vincente. Ha stravinto la Serie D e quest’anno aveva costruito una delle squadre più forti del girone. Qualunque sia la categoria, continueremo a puntare a vincere. In Serie D costruiremo una squadra molto forte. In Serie C non faremo la comparsa».