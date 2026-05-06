Trapani, il ds Volume: «Ancora non siamo in Serie D, ci aspettiamo che il CONI ci dia ragione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
volume-300x200

Il direttore sportivo del Trapani, Luigi Volume, è intervenuto ai microfoni di “West Sicily Tv”, a pochi giorni dal pronunciamento del CONI, atteso per l’8 maggio. Il ds ha chiarito la posizione del club granata, sottolineando come non si ritenga ancora in Serie D.

«Ancora non siamo in Serie D – ha spiegato Volume – anche se la giustizia sportiva ci ha condannato a una retrocessione che non meritiamo. Ci sentiamo ampiamente ancora in Serie C. Da domani riprendono gli allenamenti con la massima serietà»


Il ds ha poi commentato il possibile esito del ricorso: «Ci aspettiamo che il CONI ci dia ragione e ci restituisca i punti per giocarci almeno i playout. Vogliamo che il nostro destino si decida sul campo e non sulle carte della Federazione».

E sul futuro di Aronica, Volume non ha dubbi:« Ha un altro anno di contratto in caso di Lega Pro, ma la società intende rispettarlo in tutti i casi. Non è assolutamente in discussione e sarà l’allenatore del Trapani anche il prossimo anno. qualunque sia la categoria».

Il direttore sportivo granata, inoltre, difende la posizione del ds Antonini: «Una persona che investe 350mila euro ogni due mesi e che ha già versato circa 4 milioni su 6 totali non avrebbe mai rischiato se non fosse convinto di avere ragione».

Infine, sul futuro del club: «Questo è un club vincente. Ha stravinto la Serie D e quest’anno aveva costruito una delle squadre più forti del girone. Qualunque sia la categoria, continueremo a puntare a vincere. In Serie D costruiremo una squadra molto forte. In Serie C non faremo la comparsa».

Altre notizie

Screenshot 2026-05-06 213441

Playoff Serie C: avanzano Cittadella, Campobasso e Casarano. Eliminati Crotone e Juventus U23. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Stangata in arrivo tra Serie B e C: sei club verso la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Siamo convinti che giocheremo almeno i playout»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-03 223235

Playoff Serie C: la Vis Pesaro rimonta ma non basta, Juventus U23 qualificata ai sedicesimi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 215833

Playoff Serie C: passano il turno Casertana, Crotone e Pineto. Monopoli e Atalanta U23 eliminati. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 205111

Playoff Serie C: Avanti il Gubbio contro il Pineto, pari a reti bianche Pianese e Ternana dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-19-07-15-570_com.facebook.katana-edit

Playoff Serie C: l’Arzignano rimonta ma non serve, Cittadella qualificato al prossimo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-18-35-44-374_com.facebook.katana-edit

Playoff Serie C: Cittadella avanti 2-0 sull’Arzignano all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Il CT Baldini sui playoff di C: «Sono una grande emozione, serve fortuna per vincerli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Pallone-Serie-D-1200x751-1

Caos Serie D, la Reggina denuncia il Messina: chiesto lo stop immediato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
SerieC_pallone_2025_2026

Calcioscommesse, stangata FIGC: squalificati tre calciatori tra Serie C e D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

volume-300x200

Trapani, il ds Volume: «Ancora non siamo in Serie D, ci aspettiamo che il CONI ci dia ragione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 213441

Playoff Serie C: avanzano Cittadella, Campobasso e Casarano. Eliminati Crotone e Juventus U23. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 214341

Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
mario aiello

Avellino, Aiello: «Ballardini? Dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (110) Yeboah ceccaroni

Venezia, Yeboah: «Vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026