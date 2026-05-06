Champions League: PSG in finale con l’Arsenal, Bayern eliminato nonostante il pari allo scadere

All’Allianz Arena, si conclude il ritorno della seconda semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG. Portano a casa la qualificazione in finale i parigini a cui, dopo la vittoria per 5-4 del match di andata, basta l’1-1 per passare il turno .

Partenza a razzo per la formazione di Luis Enrique, che al 3′ passa subito in vantaggio: Kvaratskhelia, lanciato da Fabian Ruiz nello spazio, corre palla al piede sulla sinistra, alza la testa e serve Dembele che gela l’Allianz Arena.





I padroni di casa reagiscono, e al 27′ vanno vicini al gol del pari: finte e controfinte di Olise su Nuno Mendes, sinistro a giro verso il palo lungo e palla che esce di un soffio a Safonov battuto. Nel finale di tempo i parigini vanno vicinissimi alla rete del raddoppio, con Neuer che si supera su un colpo di testa di Joao Neves trovando una risposta clamorosa ed evitando il colpo del KO.

Nella ripresa i tedeschi spingono provando a rimontare il punteggio, con il PSG che prova a fare male in contropiede. Al 57′ ci prova Kvaratskhelia che, dopo un dribbling su Upamecano, fa partire la conclusione di sinistro, respinge il portiere avversario.

Il Bayern non molla, provando a trovare il pari: al 69′, Luis Diaz controlla e calcia col destro da dentro l’area, Safonov respinge in tuffo alla propria destra. I padroni di casa continuano a crederci, e all’88’ hanno un importante occasione con Karl, che però calcia sul muro di maglie avversarie. Il pareggio dei bavaresi arriva 90+4′ firmato da Harry Kane, ma non basta per ottenere la qualificazione

La formazione di Luis Enrique riesce cosi a raggiungere la finale di Champions League per il secondo anno di fila. I campioni in carica incontreranno l’Arsenal, contro cui proveranno a riconfermare il titolo ottenuto nella passata stagione.