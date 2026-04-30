Europa League: pari senza reti tra Nottingham e Aston Villa, 1-1 all’intervallo tra Braga e Friburgo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
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Si concludono i primi tempi delle semifinali di Europa League. Botta e risposta nei primi 45 minuti tra Braga e Friburgo, che vanno al riposo sul risultato di 1-1.

Sbloccano subito l’incontro i portoghesi, che all’8′ trovano la rete del vantaggio: Tiknaz sfrutta una mischia in area di rigore e, senza pensarci troppo, infila la sfera alle spalle dell’estremo difensore avversario. Arriva subito la reazione degli ospiti, che al 16′ riportano il risultato in parità con l’italiano Vincenzo Grifo. Nel finale i padroni di casa hanno un importante opportunità dagli 11 metri: dal dischetto va Zalazar che però si lascia ipnotizzare da Atobolu.


Si chiude con un nulla di fatto invece il primo tempo del Derby inglese tra Nottingham e Aston Villa, vedremo se nella ripresa una delle due squadre risciurà a portare a casa il match.

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