Infantino annuncia: «L’Iran parteciperà ai Mondiali 2026»

In occasione del 76° Consiglio della FIFA in corso di svolgimento a Vancouver, in Canada, è intervenuto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha confermato la partecipazione ai Mondiali 2026 dell’Iran. La notizia era fortemente attesa anche dall’Italia, per la possibilità di ripescaggio che adesso sembra allontanarsi.

«Certamente, l’Iran giocherà negli Stati Uniti d’America – ha dichiarato Infantino -. Il motivo è molto semplice. Dobbiamo unirci e avvicinarci alla gente. La FIFA unisce il mondo. Dobbiamo ricordare sempre che bisogna essere positivi»





Il presidente della FIFA ha inoltre aggiunto: «Bisogna mostrarsi contenti. Ci sono problemi sufficienti nel mondo. Se nessuno cerca di unirci, cosa succederà nel nostro mondo? È un’opportunità che abbiamo nel congresso e nel Mondiale. Abbiamo il potere e la magia di essere tutti uniti perché tutti uniti siamo invincibili»