Mondiali 2026: il Messico si aggiudica la gara inaugurale, Sudafrica battuto 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Il Messico parte forte: 2-0 al Sudafrica nella gara inaugurale dei Mondiali 2026
Il Messico inaugura nel migliore dei modi il suo Mondiale 2026, superando il Sudafrica per 2-0 davanti a oltre 80 mila spettatori. La squadra guidata da Javier Aguirre prende subito il controllo della gara e sblocca il risultato già al 9’: un grave errore della difesa sudafricana permette a Julian Quiñones di recuperare il pallone al limite dell’area e battere il portiere Ronwen Williams per l’1-0.
I messicani continuano a gestire il possesso e vanno più volte vicini al raddoppio, colpendo anche un palo con Quiñones nel primo tempo. Il Sudafrica prova a reagire e crea qualche occasione, ma trova sulla sua strada un attento Raúl Rangel.
Nella ripresa la partita cambia definitivamente al 49’, quando Yaya Sithole lascia i sudafricani in dieci uomini per un duro intervento punito con il cartellino rosso. Il Messico sfrutta la superiorità numerica e al 67’ chiude i conti: splendido cross di Roberto Alvarado e perfetto colpo di testa di Raúl Jiménez che firma il definitivo 2-0.
Nel finale arriva anche un secondo cartellino rosso per il Sudafrica: dopo la revisione al VAR, l’arbitro Wilton Sampaio espelle Themba Zwane all’84’, lasciando gli africani addirittura in nove uomini.
Una vittoria netta e convincente per il Messico, che inizia il suo cammino ai Mondiali 2026 con tre punti, entusiasmo e la consapevolezza di poter essere una delle squadre più insidiose del torneo.

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