Südtirol, Gorgone a un passo dalla panchina biancorossa

Il Südtirol è vicino a definire il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione di Serie B. La scelta del club biancorosso sarebbe ricaduta su Giorgio Gorgone, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Fabrizio Castori.

Dopo l’esperienza maturata sulla panchina del Pescara, dove era arrivato nel corso della passata stagione, Gorgone si prepara così ad affrontare una nuova avventura nel campionato cadetto. Le parti sarebbero ormai ai dettagli e l’accordo potrebbe essere formalizzato nelle prossime ore.





Per il tecnico si tratterebbe di una nuova importante occasione per mettersi alla prova in Serie B, con il compito di guidare il Südtirol verso gli obiettivi fissati dalla società per il nuovo campionato.