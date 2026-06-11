Bonetti nel mirino della Serie B: Catanzaro e Cesena seguono il giovane talento della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Nonostante una stagione conclusa con la retrocessione in Serie C, la Reggiana può guardare al futuro con la consapevolezza di aver valorizzato diversi giovani interessanti. Tra questi spicca Simone Bonetti, difensore centrale classe 2004, protagonista di un’annata di crescita che gli ha permesso di attirare l’attenzione di diversi club della categoria superiore.

Arrivato nel calcio professionistico dopo l’esperienza al Lentigione, Bonetti ha dimostrato personalità e qualità importanti, collezionando 25 presenze e confermandosi come uno dei profili più promettenti della rosa granata.


Le sue prestazioni non sono passate inosservate e sul giovane difensore si sarebbero mossi Catanzaro e Cesena, entrambe alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione di Serie B. I due club starebbero valutando l’opportunità di presentare un’offerta per assicurarsi le prestazioni del centrale.

Per la Reggiana trattenere Bonetti potrebbe rivelarsi complicato di fronte all’interesse di squadre militanti nella categoria superiore. Una sua eventuale cessione permetterebbe però al club emiliano di ottenere risorse economiche da reinvestire sul mercato per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato di Serie C. :::

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