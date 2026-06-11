Carrarese, in arrivo Cioffi per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
cioffi_hellas-verona_foto-2022

 

La Carrarese ha individuato il profilo a cui affidare la guida tecnica della squadra in vista della prossima stagione di Serie B. Dopo la separazione con Antonio Calabro, protagonista dello storico percorso di crescita del club apuano, la società avrebbe deciso di puntare su Gabriele Cioffi per aprire un nuovo ciclo.

Per il tecnico fiorentino si tratterebbe di un ritorno in panchina dopo l’ultima esperienza alla guida dell’Udinese. Allenatore con trascorsi anche in Serie A, Cioffi è chiamato a mettere la propria esperienza al servizio di una squadra che vuole continuare a consolidarsi nel campionato cadetto.


La scelta della dirigenza azzurra rappresenta un segnale di ambizione e la volontà di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Nei prossimi giorni sono attesi gli ultimi passaggi formali prima dell’inizio della nuova avventura di Cioffi sulla panchina della Carrarese

Altre notizie

sass

Avellino: nel mirino Frangella del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Catanzaro, per la panchina in corsa anche Greco e Andreoletti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo empoli 3-2 (37) guarino nasti magnino

Anche il Palermo su Guarino. Sfida a Torino, Bologna e Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Ritiro Estivo Torino FC - Torino - Casateserogoredo - Gara Amichevole.

Ex rosa, Gazzi vicino al Torino come nuovo team manager

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
giancarlo_romairone(1)

Juve Stabia, dopo Lovisa e Abate si guarda al futuro: spuntano Romairone e Viali

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
8535276_12142048_leone

Pisa, nel mirino Leone della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (32) aquilani

Catanzaro, UFFICIALE: risoluzione consensuale con Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot 2026-06-11 125701

UFFICIALE: il Padova saluta Breda

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo catanzaro 3-2 (129) aquilani

Catanzaro, Aquilani saluta: «A un centimetro dal sogno, una parte di me resterà sempre qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot 2026-06-11 101745

Corriere del Veneto: “El Shaarawy valuta il futuro. Anche il Palermo tra i club interessati”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (138) segre joronen peda

Palermo-Joronen, passi avanti per il rinnovo. Si va verso l’accordo fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot 2026-06-11 093948

La Nazione: “Il Palermo punta Moreo e Inzaghi tenta Marin”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026

Ultimissime

cioffi_hellas-verona_foto-2022

Carrarese, in arrivo Cioffi per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot_2026-06-11-21-51-00-424_com.twitter.android-edit

Mondiale 2026, Messico avanti all’intervallo: Sudafrica sotto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
sass

Avellino: nel mirino Frangella del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
papa

Papa Leone XIV socio onorario del Real Madrid

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Catanzaro, per la panchina in corsa anche Greco e Andreoletti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026