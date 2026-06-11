Carrarese, in arrivo Cioffi per la panchina
La Carrarese ha individuato il profilo a cui affidare la guida tecnica della squadra in vista della prossima stagione di Serie B. Dopo la separazione con Antonio Calabro, protagonista dello storico percorso di crescita del club apuano, la società avrebbe deciso di puntare su Gabriele Cioffi per aprire un nuovo ciclo.
Per il tecnico fiorentino si tratterebbe di un ritorno in panchina dopo l’ultima esperienza alla guida dell’Udinese. Allenatore con trascorsi anche in Serie A, Cioffi è chiamato a mettere la propria esperienza al servizio di una squadra che vuole continuare a consolidarsi nel campionato cadetto.
La scelta della dirigenza azzurra rappresenta un segnale di ambizione e la volontà di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Nei prossimi giorni sono attesi gli ultimi passaggi formali prima dell’inizio della nuova avventura di Cioffi sulla panchina della Carrarese