Mondiali 2026, Messico avanti all’intervallo: Sudafrica sotto 1-0

Si chiude con il Messico in vantaggio il primo tempo della gara inaugurale del Mondiale 2026 contro il Sudafrica. All’intervallo il punteggio è di 1-0 grazie alla rete realizzata al 9′ da Julian Quiñones, bravo a sfruttare un grave errore della difesa africana e a battere Ronwen Williams con una conclusione precisa dal limite dell’area.

La nazionale messicana ha approcciato meglio la sfida, creando subito pericoli dalle parti della porta sudafricana. Decisiva, nei primi minuti, una grande parata di Williams su Raul Jimenez, che ha evitato il vantaggio immediato dei padroni di casa.





Dopo il gol, il Messico ha gestito il possesso del pallone con autorità, sfiorando il raddoppio con Brian Gutierrez e Julian Quiñones. Il Sudafrica ha provato a reagire, ma l’occasione migliore è arrivata solo al 38′, quando Lyle Foster ha mandato a lato di testa da buona posizione.

Primo tempo combattuto anche sul piano fisico, con diversi falli e due ammonizioni tra le fila sudafricane. Al duplice fischio, però, è il Messico a sorridere grazie al vantaggio firmato Quiñones.