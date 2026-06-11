Avellino: nel mirino Frangella del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
sass

Il futuro di Christian Frangella potrebbe essere in Serie B. Il giovane centrocampista del Sassuolo, classe 2006, è infatti finito nel mirino dell’Avellino, club neopromosso che guarda con attenzione ai migliori prospetti del panorama italiano.

Secondo quanto raccolto da TMW, la società irpina avrebbe manifestato un concreto interesse per il talento neroverde, capace di ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di trequartista. Una duttilità che ne aumenta il valore e lo rende un profilo particolarmente interessante in ottica futura.


Frangella e il Sassuolo stanno valutando con attenzione la soluzione migliore per favorire il percorso di crescita del giocatore. Un’eventuale esperienza in Serie B potrebbe rappresentare un’importante opportunità per accumulare minuti ed esperienza nel calcio professionistico.

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