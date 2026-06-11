Papa Leone XIV socio onorario del Real Madrid

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
papa

Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid ha nominato Papa Leone XIV socio onorario del club, la più alta onorificenza concessa dalla società madrilena. La decisione rappresenta un riconoscimento nei confronti del Pontefice, definito dal club una figura universale capace di promuovere valori come pace, solidarietà e giustizia.

In una nota ufficiale, il Real Madrid ha sottolineato come la visita del Santo Padre allo stadio Santiago Bernabéu, avvenuta lo scorso 8 giugno, abbia rappresentato un momento storico ed emozionante per l’intera famiglia madridista.


Durante la sua permanenza nella capitale spagnola, Papa Leone XIV ha anche scherzato sulla propria fede calcistica, dichiarando: «Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost per il Real Madrid».

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