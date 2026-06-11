Catanzaro, per la panchina in corsa anche Greco e Andreoletti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Prosegue il casting del Catanzaro per individuare il nuovo allenatore dopo la separazione da Alberto Aquilani, ufficializzata nelle scorse ore. La società giallorossa sta valutando diversi profili in vista della prossima stagione di Serie B.

Tra i nomi già emersi nelle ultime settimane restano in corsa Davide Possanzini e Michele Mignani, ma nelle ultime ore si sarebbero aggiunte nuove candidature. In particolare, prende quota il profilo di Leandro Greco, reduce dall’esperienza sulla panchina della Pro Patria e ritenuto un tecnico in linea con il progetto tecnico del club calabrese.


Secondo quanto riportato da Il Calcio Calabrese, tra gli allenatori monitorati dal presidente Floriano Noto figura anche Matteo Andreoletti, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza giallorossa. Dopo il mancato arrivo di Federico Galloppa, destinato al Modena, il Catanzaro continua dunque la ricerca del successore di Aquilani, con l’obiettivo di definire al più presto la guida tecnica per il prossimo campionato.

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