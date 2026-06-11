Anche il Palermo su Guarino. Sfida a Torino, Bologna e Cagliari

Il nome di Gabriele Guarino è destinato a essere uno dei più seguiti del mercato estivo. Come riportato da Pianeta Empoli, il difensore centrale classe 2004 dell’Empoli avrebbe attirato l’attenzione di numerosi club dopo l’ottima stagione disputata in Serie B.

Secondo Pianeta Empoli, oltre a Bologna e Cagliari, anche Torino e Palermo avrebbero manifestato interesse per il giovane difensore toscano, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.





L’interesse del Palermo si inserisce nella strategia del club rosanero di individuare profili giovani ma già pronti per la categoria. Guarino risponde perfettamente a questo identikit grazie alle prestazioni offerte nell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli.

Come evidenzia Pianeta Empoli, il centrale ha collezionato 35 presenze in campionato, impreziosite da 3 gol e 2 assist, superando i 2.900 minuti giocati. Numeri che gli hanno consentito di entrare nella Top 11 Under 23 della Serie B.

L’ottimo rendimento ha portato anche al riconoscimento da parte della Nazionale italiana. Dopo il percorso nelle selezioni giovanili azzurre, Guarino ha infatti ricevuto la convocazione in Nazionale maggiore, confermando la crescita mostrata negli ultimi mesi.

Secondo Pianeta Empoli, la concorrenza per arrivare al difensore resta comunque elevata. Palermo, Torino, Bologna e Cagliari seguono con attenzione l’evolversi della situazione, pronti a valutare eventuali sviluppi nelle prossime settimane.