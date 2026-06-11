Palermo FC: solidarietà a Sicily by Car dopo l’attacco alla sede di Palermo

Il Palermo FC ha espresso la propria vicinanza a Sicily by Car, main partner del club rosanero, dopo il grave episodio che nella notte ha colpito la sede dell’azienda nel capoluogo siciliano.

Attraverso una nota ufficiale, la società di viale del Fante ha manifestato solidarietà al presidente Tommaso Dragotto, ai dirigenti e a tutti i lavoratori dell’azienda, colpita da un episodio sul quale sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.





Nel comunicato, il Palermo ha ribadito la propria ferma condanna verso qualsiasi forma di violenza, intimidazione o pressione criminale ai danni delle imprese, dei lavoratori e dell’intera comunità.

Il club rosanero ha inoltre sottolineato la volontà di continuare a sostenere chi opera quotidianamente con responsabilità, impegno e senso di appartenenza per contribuire alla crescita economica e sociale del territorio.

La presa di posizione del Palermo FC arriva in un momento particolarmente delicato e rappresenta un segnale di vicinanza nei confronti di una realtà imprenditoriale che da anni affianca il club come partner principale.