Cesena, Cole verso la Carrarese: «Dovremo accettare la pressione e giocare con coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
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CESENA – In vista del match tra Cesena e Carrarese, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Ashley Cole, mettendo in guardia la sua squadra per l’importante sfida.

«Quella di domani è una sfida importantissima – ha spiegato Cole – dobbiamo mettere in campo il nostro lato migliore, dimostrando di comprendere l’importanza della partita e la necessità di vincere».


Il tecnico ha poi analizzato l’avversario di domani: «La Carrarese è una squadra che gioca molto bene, con aggressività e con intensità: se non saremo pronti ad accettare la pressione e non giocheremo con quel coraggio e quella personalità necessari per superare i nostri avversari, sarà come contro la Sampdoria, dove abbiamo visto il lato peggiore del Cesena».

Cole ha inoltre lodato la squadra a sua disposizione«Sono fortunato a lavorare con un gruppo di giocatori che ha dei valori, è affiatato, sa dove deve migliorare e comprende bene la situazione in cui ci troviamo. I ragazzi sanno dove dobbiamo migliorare, perché non siamo stati all’altezza e sono consapevoli delle conseguenze di ciò».

Infine, sulla classifica: «Ora ci vede fuori dai playoff, ma la squadra è concentrata e motivata, ha la mentalità per capire che dobbiamo crescere nella gestione di determinate fasi del match ed è conscia dell’importanza di questa partita».

 

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