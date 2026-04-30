Palermo-Catanzaro, i convocati di Inzaghi: c’è anche Gomes, presenti tutti i big
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Catanzaro, in programma domani al “Renzo Barbera”. Mister Inzaghi potrà contare su un gruppo ampio, con diverse soluzioni a disposizione in tutti i reparti.
Tra le principali novità figura la presenza di Gomes, rientrato dopo il periodo di stop e nuovamente disponibile per la gara. Confermati anche tutti i big della rosa, a testimonianza della volontà di affrontare il match con la massima attenzione nonostante la gestione delle energie in vista dei playoff.
Di seguito l’elenco completo dei convocati rosanero:
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo.
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Magnani, Peda, Veroli.
Centrocampisti: Blin, Gomes, Giovane, Palumbo, Ranocchia, Segre, Vasic.
Attaccanti: Corona, Gyasi, Johnsen, Le Douaron, Modesto, Pierozzi, Pohjanpalo.
Una rosa completa, dunque, che offrirà a Inzaghi diverse opzioni per gestire al meglio la sfida contro il Catanzaro e preparare al meglio il percorso verso gli spareggi promozione.