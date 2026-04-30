Palermo-Catanzaro, Barbera verso il sold out: superata quota 27.454 spettatori
Il Palermo si prepara a vivere un’altra serata di grande calcio al “Renzo Barbera”, sospinto da un pubblico sempre più protagonista. In vista della sfida contro il Catanzaro, la società rosanero ha comunicato il raggiungimento di quota 27.454 spettatori, un dato che conferma ancora una volta il forte legame tra squadra e tifoseria.
Numeri importanti, che certificano l’entusiasmo crescente attorno alla formazione guidata da Inzaghi, soprattutto in un momento cruciale della stagione. L’ultima gara casalinga della regular season si avvicina così a un’atmosfera da grande evento, con l’impianto di viale del Fante pronto a trasformarsi in una vera e propria bolgia.
La risposta del pubblico rappresenta un segnale chiaro anche in ottica playoff, con i tifosi pronti a spingere la squadra verso l’obiettivo promozione. Nel frattempo, il club ha ricordato l’importanza della prelazione in vista della semifinale, invitando i sostenitori ad assicurarsi per tempo il proprio posto.
Un Barbera sempre più centrale nel cammino del Palermo, capace di fare la differenza dentro e fuori dal campo.