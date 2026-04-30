D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Gomes è recuperato, sarà della partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
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Nel corso della conferenza stampa, Maurizio D’Angelo ha fatto chiarezza anche sulle condizioni di Gomes, rientrato dopo un periodo di stop.

«Claudio ha fatto tutta la settimana ed è pienamente recuperato e sarà convocato», ha spiegato il vice di Inzaghi, confermando il ritorno a disposizione del centrocampista rosanero.


Una presenza importante, ma con gestione graduale: «Su di lui è stata fatta una valutazione e farà parte della partita, è più probabile a gara in corso visto il periodo di fermo che ha avuto».

Indicazioni chiare, dunque, su un rientro che potrà dare nuove soluzioni alla squadra, soprattutto nella seconda parte del match.

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