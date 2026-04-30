D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Gomes è recuperato, sarà della partita»

Nel corso della conferenza stampa, Maurizio D’Angelo ha fatto chiarezza anche sulle condizioni di Gomes, rientrato dopo un periodo di stop.

«Claudio ha fatto tutta la settimana ed è pienamente recuperato e sarà convocato», ha spiegato il vice di Inzaghi, confermando il ritorno a disposizione del centrocampista rosanero.





Una presenza importante, ma con gestione graduale: «Su di lui è stata fatta una valutazione e farà parte della partita, è più probabile a gara in corso visto il periodo di fermo che ha avuto».

Indicazioni chiare, dunque, su un rientro che potrà dare nuove soluzioni alla squadra, soprattutto nella seconda parte del match.