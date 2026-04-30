D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Attacco? Nessun problema, Bani è pienamente recuperato»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
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Maurizio D’Angelo prosegue nell’analisi della sfida contro il Catanzaro, soffermandosi su alcuni aspetti chiave legati al rendimento offensivo e alle condizioni della rosa.

«Sicuramente si può ancora migliorare e queste partite ci danno l’occasione di farlo, per capire dove possiamo crescere. Ma da qui a dire che abbiamo dei problemi in attacco… siamo convinti di quello che stiamo portando avanti», ha spiegato il vice di Inzaghi, allontanando dubbi sulla produzione offensiva della squadra.


Un tema, quello dei gol, che non preoccupa lo staff tecnico: «Il dato delle poche reti non ci preoccupa perché le occasioni si creano. È un aspetto che si può migliorare e dobbiamo essere più concreti nel finalizzare le opportunità che abbiamo».

Spazio poi alle condizioni di Bani, uno degli elementi più attenzionati in vista del match: «Mattia ha fatto una buona settimana ed è pienamente recuperato». Un segnale importante per la retroguardia rosanero.

Infine, uno sguardo alla gestione complessiva della gara: «Noi le valutazioni non le facciamo sulla prossima partita, questa vogliamo affrontarla con il massimo potenziale che possiamo mettere in campo. Alla prossima staremo più attenti al discorso diffidati».

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