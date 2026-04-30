D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Nessuna gestione, vogliamo finire bene davanti ai nostri tifosi»

Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, Maurizio D’Angelo ha fatto il punto in conferenza stampa, ribadendo la linea dettata da Inzaghi: niente calcoli, ma massima attenzione alla prestazione.

«Il mister è stato chiaro con la squadra: non vuole nessuna gestione della gara. Chi giocherà domani sarà chi ci darà maggiori garanzie per fare una grande prestazione», ha spiegato il vice allenatore rosanero, sottolineando l’importanza dell’approccio alla partita.





L’obiettivo è chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare davanti al pubblico del Barbera: «Vogliamo finire bene questo campionato davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo fare una grande prestazione e chi andrà in campo dovrà dare le migliori garanzie per questo».

D’Angelo ha poi evidenziato il percorso della squadra: «La squadra sa il campionato che sta facendo. Dopo Entella abbiamo intrapreso una strada fatta di risultati. Altri anni non si pensava che con 69 punti si potesse essere al quarto posto. Stiamo facendo un grande campionato».

Sulle scelte di formazione, il vice di Inzaghi ha chiarito un concetto preciso: «La parola turnover non piace a Inzaghi. Saranno fatte delle valutazioni». Un’indicazione netta, che conferma la volontà di schierare la miglior formazione possibile senza abbassare la tensione.

Una certezza, però, c’è: «Chi giocherà domani sicuramente è Veroli. È stato fin qui penalizzato e siamo convinti che farà una grande prestazione».

Infine, un messaggio chiaro alla squadra: «Chi andrà in campo non ci andrà solo per i diffidati o per turnover, ma perché ha dato maggiori garanzie ed è pronto a dare il 100%. Non vogliamo cali di tensione».