Catanzaro, i convocati di Aquilani per la sfida contro il Palermo
Alberto Aquilani ha diramato la lista dei convocati del Catanzaro per la sfida di domani contro il Palermo, match valido per il campionato di Serie B.
Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico giallorosso:
Portieri
Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori
Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro
Centrocampisti
Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Vudín, Alesi, Rispoli, Buglio
Attaccanti
Pittarello, Nuamah, Koffi, D’Alessandro, Di Francesco