Catanzaro, i convocati di Aquilani per la sfida contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo catanzaro 1-2 (104) pigliacelli ranocchia

Alberto Aquilani ha diramato la lista dei convocati del Catanzaro per la sfida di domani contro il Palermo, match valido per il campionato di Serie B.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico giallorosso:


Portieri
Marietta, Pigliacelli, Borrelli

Difensori
Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro

Centrocampisti
Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Vudín, Alesi, Rispoli, Buglio

Attaccanti
Pittarello, Nuamah, Koffi, D’Alessandro, Di Francesco

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Palermo-Catanzaro, i convocati di Inzaghi: c’è anche Gomes, presenti tutti i big

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Palermo Avellino 2-0 (43) tifosi

Palermo-Catanzaro, Barbera verso il sold out: superata quota 27.454 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
66f40e02-0d3c-444b-98e8-3daa0920ca59

D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Gomes è recuperato, sarà della partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
88fcd0a0-b1d4-4d14-946c-bd73a40fe210

D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Attacco? Nessun problema, Bani è pienamente recuperato»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
dcf27718-e73d-4120-85b1-a57b7e402bd3

D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Nessuna gestione, vogliamo finire bene davanti ai nostri tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Palermo-Catanzaro, le ultime: Aquilani preserva Iemmello e Brighenti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Spezia-Venezia in chiaro su DAZN: match visibile gratuitamente

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Abate presenta Juve Stabia-Frosinone: «Troveranno una squadra con la bava alla bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
aquilani catanzaro

Aquilani: «Palermo banco di prova, servirà crescere. Playoff? Dobbiamo arrivarci pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo cosenza 0-1 (28) caserta

Caserta presenta Empoli-Avellino: «È la partita dell’anno, dobbiamo fare tre punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
sottil modena

Sottil presenta Modena-Reggiana: «Vogliamo un risultato prestigioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
bisoli

Bisoli presenta Reggiana-Modena: «È una partita salvezza, i derby si vincono»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Palermo-Catanzaro, i convocati di Inzaghi: c’è anche Gomes, presenti tutti i big

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Palermo Avellino 2-0 (43) tifosi

Palermo-Catanzaro, Barbera verso il sold out: superata quota 27.454 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
66f40e02-0d3c-444b-98e8-3daa0920ca59

D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Gomes è recuperato, sarà della partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
88fcd0a0-b1d4-4d14-946c-bd73a40fe210

D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Attacco? Nessun problema, Bani è pienamente recuperato»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
dcf27718-e73d-4120-85b1-a57b7e402bd3

D’Angelo presenta Palermo-Catanzaro: «Nessuna gestione, vogliamo finire bene davanti ai nostri tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026