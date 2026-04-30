Palermo-Catanzaro, le ultime: Aquilani preserva Iemmello e Brighenti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Catanzaro in vista della sfida contro il Palermo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ilovepalermocalcio.com, Alberto Aquilani è orientato a non rischiare alcuni elementi chiave in vista dei playoff, optando per una gestione prudente delle condizioni fisiche.

Secondo quanto raccolto da ilovepalermocalcio.com, Iemmello non prenderà parte alla gara del “Barbera”: l’attaccante giallorosso non è al meglio a causa di un problema al polpaccio e lo staff tecnico ha deciso di non forzare il recupero. Una scelta dettata dalla volontà di averlo al top della condizione negli impegni decisivi della post-season.


Secondo quanto raccolto da ilovepalermocalcio.com, anche Brighenti non sarà della partita. Il difensore è alle prese con un fastidio al ginocchio e verrà tenuto a riposo per evitare possibili complicazioni. Due assenze pesanti, dunque, per il Catanzaro, che però guarda già oltre, con l’obiettivo di arrivare ai playoff con la rosa al completo.

Aquilani, dunque, sembra intenzionato a proseguire sulla linea della gestione delle energie, dando spazio a chi ha trovato meno minutaggio ma mantenendo alta la competitività della squadra.

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