Elezioni FIGC, Malagò in pole: «Scelta condivisa da calciatori e tecnici»

Malagò prende quota nella corsa alla presidenza della Federcalcio e supera Abete nelle preferenze delle componenti tecniche. Le associazioni di calciatori e allenatori hanno infatti individuato nell’ex numero uno del CONI il candidato ideale per raccogliere l’eredità di Gravina, in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno.

La svolta arriva dalla posizione ufficiale di AIC e AIAC, che hanno espresso un orientamento condiviso a favore di Malagò, ritenuto il profilo più adatto ad affrontare le sfide del calcio italiano. Una presa di posizione pesante, che può indirizzare in maniera decisiva gli equilibri elettorali.





Nella nota diffusa da Assocalciatori si legge: «Calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro». Un passaggio che rafforza ulteriormente la candidatura dell’attuale presidente del CONI.

Le componenti tecniche sottolineano anche i punti di convergenza emersi nel corso dei confronti delle ultime settimane: «Sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la sostenibilità e le riforme, il progetto tecnico-sportivo e il calcio femminile». Temi centrali per il rilancio del sistema calcio, che rappresentano la base di un possibile programma condiviso.

Infine, l’auspicio è chiaro: «Aic e Aiac auspicano che Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni». Un invito esplicito a formalizzare la candidatura e a guidare il nuovo corso della FIGC.

La corsa resta aperta, ma il sostegno compatto di calciatori e allenatori cambia gli equilibri e proietta Malagò in una posizione di netto vantaggio.