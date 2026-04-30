Spezia-Venezia in chiaro su DAZN: match visibile gratuitamente

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Sarà Spezia-Venezia la partita trasmessa in chiaro da DAZN in occasione del prossimo turno di Serie B. La sfida, in programma allo stadio Alberto Picco, si giocherà venerdì alle ore 15, in contemporanea con tutte le altre gare di giornata.

Un appuntamento importante non solo per la classifica, ma anche per gli appassionati, che potranno seguire gratuitamente uno dei match più interessanti del turno, tra due squadre con obiettivi ambiziosi.


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