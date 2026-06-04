Riquelme annuncia Haaland al Real Madrid, il City replica: “Valutiamo azioni legali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo manchester city (87) haaland

Enrique Riquelme accende la campagna elettorale del Real Madrid promettendo due colpi di mercato di grande prestigio: Erling Haaland e Rodri dal Manchester City. Domenica il candidato contenderà la presidenza a Florentino Pérez, che a 79 anni affronta la sua prima sfida alle urne dal 2004.

Non si è fatta attendere la replica del Manchester City, che ha smentito categoricamente lo scenario prospettato da Riquelme: “Non c’è alcuna possibilità che ciò accada e non esiste nessuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo inoltre valutando possibili azioni legali per l’utilizzo dell’immagine del nostro giocatore in questo contesto”.


Altre notizie

1a3f1ed9e02a1dd9bec1948fe32a2b67

Champions League, scontri a Parigi dopo la finale: un morto e oltre 200 feriti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
psg

Champions League, Paris Saint-Germain campione d’Europa: Arsenal battuto ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
psg

Finale Champions League: tra Psg e Arsenal finisce 1-1, si va ai supplementari

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
psg

Finale Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Havertz firma l’1-0 contro il PSG

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-30 063931

Corriere dello Sport: “Champions League, PSG-Arsenal: Luis Enrique cerca il bis, Arteta sogna la storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-27 230654

Il Crystal Palace conquista la Conference League: Rayo battuto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
conference

Conference League: pari senza reti all’intervallo tra Crystal Palace e Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-24 065240

Corriere dello Sport: “Liga, retrocede il Girona del City Group: lacrime anche per il club ‘gemello’ del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
palermo manchester city (33) guardiola

Corriere dello Sport: “Guardiola lascia il City: «È finita l’energia, ora ho bisogno di respirare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-06 230225

Champions League: PSG in finale con l’Arsenal, Bayern eliminato nonostante il pari allo scadere

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 214341

Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
688428787_1531806601635953_2492802302388580816_n

Champions League, l’Arsenal batte l’Atletico Madrid 1-0 e vola in finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026

Ultimissime

palermo manchester city (87) haaland

Riquelme annuncia Haaland al Real Madrid, il City replica: “Valutiamo azioni legali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Padova, contatti in corso per Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Alberto Gilardino (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Hellas Verona, incontro in giornata per Gilardino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
moro

Avellino, nel mirino Luca Moro del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
a4b65917-660e-4edf-8801-f720cade7162

Marco Masini: «Avrei voluto vedere il Palermo in Serie A. Auguro ai tifosi di sfidare la Fiorentina»

Katia Virzì Giugno 4, 2026