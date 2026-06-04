Riquelme annuncia Haaland al Real Madrid, il City replica: “Valutiamo azioni legali”

Enrique Riquelme accende la campagna elettorale del Real Madrid promettendo due colpi di mercato di grande prestigio: Erling Haaland e Rodri dal Manchester City. Domenica il candidato contenderà la presidenza a Florentino Pérez, che a 79 anni affronta la sua prima sfida alle urne dal 2004.

Non si è fatta attendere la replica del Manchester City, che ha smentito categoricamente lo scenario prospettato da Riquelme: “Non c’è alcuna possibilità che ciò accada e non esiste nessuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo inoltre valutando possibili azioni legali per l’utilizzo dell’immagine del nostro giocatore in questo contesto”.



