Cremonese, interesse dalla Serie A per Luperto e Baschirotto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
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Dopo la retrocessione della scorsa stagione, la Cremonese inizia a pianificare il prossimo campionato di Serie B, iniziando a riflettere sul futuro dei vari giocatori attualmente in rosa.

Secondo quanto riportato da “TuttoCremonese.com”, i grigiorossi dovranno soffermarsi soprattutto sulla difesa, dove dovranno trovare una soluzione per Sebastiano Luperto e Federico Baschirotto. Entrambi i giocatori hanno richieste dalla Serie A: sarà difficile quindi per il club confermarli tutti e due.


L’ex Cagliari Luperto è finito nel mirino del Lecce e del neopromosso Monza. Mentre, sarà complicato trattenere anche Baschirotto, che piace molto a Fiorentina e Parma. La Cremonese proverà a convincere entrambi i giocatori a restare in grigiorosso, ponendo davanti l’obiettivo di tornare subito in Serie A.

 

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