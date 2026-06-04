Cremonese, interesse dalla Serie A per Luperto e Baschirotto

Dopo la retrocessione della scorsa stagione, la Cremonese inizia a pianificare il prossimo campionato di Serie B, iniziando a riflettere sul futuro dei vari giocatori attualmente in rosa.

Secondo quanto riportato da “TuttoCremonese.com”, i grigiorossi dovranno soffermarsi soprattutto sulla difesa, dove dovranno trovare una soluzione per Sebastiano Luperto e Federico Baschirotto. Entrambi i giocatori hanno richieste dalla Serie A: sarà difficile quindi per il club confermarli tutti e due.





L’ex Cagliari Luperto è finito nel mirino del Lecce e del neopromosso Monza. Mentre, sarà complicato trattenere anche Baschirotto, che piace molto a Fiorentina e Parma. La Cremonese proverà a convincere entrambi i giocatori a restare in grigiorosso, ponendo davanti l’obiettivo di tornare subito in Serie A.