Padova, contatti in corso per Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Dopo la buona stagione alla prima annata in Serie B, il Padova continua a cercare un nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Dopo i contatti avuti nei giorni scorsi con Giorgio Gorgone, il club veneto sembra aver orientato la propria scelta verso Antonio Calabro. L’allenatore è reduce dalla recente separazione con la Carrarese. Le parti sono in contatto, alla ricerca dell’accordo definitivo che possa portare il tecnico sulla panchina biancoscudata.


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