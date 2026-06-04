Hellas Verona, incontro in giornata per Gilardino
Dopo la recente retrocessione in Serie B, l’Hellas Verona è alla ricerca di un nuovo allenatore per provare nella prossima stagione a tornare subito nella massima serie.
Secondo quanto riportato dal “Corriere di Verona”, nelle prossime ore un incontro tra il ds Sogliano ed i rappresentati del tecnico Alberto Gilardino per portare il l’ex Pisa in gialloblù. Gilardino rappresenta attualmente la prima scelta per il Verona per guidare la squadra nella prossima stagione.