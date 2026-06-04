Avellino, nel mirino Luca Moro del Sassuolo

In vista del prossimo campionato di Serie B, l’Avellino è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Nesta per raggiungere nuovamente i playoff.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il ds Aiello avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Sassuolo, Luca Moro, che in questa stagione ha collezionato 14 presenze in Serie A. L’operazione è complicata, perchè l’attaccante ha detto di essere disposto a scendere di categoria solo di fronte alla proposta di un progetto ambizioso.



