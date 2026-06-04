Avellino, nel mirino Luca Moro del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
moro

In vista del prossimo campionato di Serie B, l’Avellino è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Nesta per raggiungere nuovamente i playoff.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il ds Aiello avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Sassuolo, Luca Moro, che in questa stagione ha collezionato 14 presenze in Serie A. L’operazione è complicata, perchè l’attaccante ha detto di essere disposto a scendere di categoria solo di fronte alla proposta di un progetto ambizioso.


Altre notizie

lovisa

Sportitalia: “Lovisa verso il Südtirol, sorpassato lo Spezia: il dirigente è a un passo dalla firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
ad799ff59ed0e6b1265f4f297cafc972-22996-252o878o1419o2045z11f2

Gazzetta dello Sport: “Serie B, si muovono le neopromosse”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo cesena 2-0 (91) modesto corazza

Tuttosport: “Palermo-Modesto, si tratta con l’Udinese. Soleri-Vicenza, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
dionisi conferenza torretta (4)

Tuttosport: “Dionisi, Let’s Go. Può ripartire dal Watford”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo pescara 5-0 (142) brunori

Repubblica: “Ritrovarsi per dirsi addio. Brunori saluta il Palermo: niente ritiro con i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo mantova 2-2 (20) solini brignani trimboli giordano

Giornale di Sicilia: “In mediana servono rinforzi, Trimboli è la prima idea”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
b190819052

Corriere dello Sport: “Juve Stabia, il 10 giugno il giorno della verità: corsa contro il tempo per salvare il futuro del club”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
castori

Corriere dello Sport: “Castori-Sampdoria. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Corriere dello Sport: “Palermo, Bragantini e Marras nel mirino. Inzaghi vuole corsie nuove per il 4-3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (28) augello inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, il City Group rilancia. A Manchester confermata la missione Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
ciro_polito_3

Polito: «Col Palermo potevamo vincere con uno scarto maggiore, al Barbera abbiamo sfidato un popolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
l198460719304_tml3365830375169_281384604885_1691783616806733

Vicenza, c’è l’accordo per Corazza e Amey dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026

Ultimissime

moro

Avellino, nel mirino Luca Moro del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
a4b65917-660e-4edf-8801-f720cade7162

Marco Masini: «Avrei voluto vedere il Palermo in Serie A. Auguro ai tifosi di sfidare la Fiorentina»

Katia Virzì Giugno 4, 2026
palermo femminile colleferro

Palermo Women in campo per “Cuori inDIVISA”: sport e solidarietà contro la violenza di genere

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
lovisa

Sportitalia: “Lovisa verso il Südtirol, sorpassato lo Spezia: il dirigente è a un passo dalla firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
ad799ff59ed0e6b1265f4f297cafc972-22996-252o878o1419o2045z11f2

Gazzetta dello Sport: “Serie B, si muovono le neopromosse”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026