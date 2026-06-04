Marco Masini: «Avrei voluto vedere il Palermo in Serie A. Auguro ai tifosi di sfidare la Fiorentina»

Katia Virzì Giugno 4, 2026
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PALERMO – Tra i protagonisti di Radio Italia Live – Il Concerto, in programma il prossimo 29 giugno al Foro Italico, ci sarà anche Marco Masini. Il cantautore toscano, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, ha dedicato un pensiero al Palermo e alla tifoseria rosanero, esprimendo il proprio rammarico per la mancata promozione in Serie A della squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Masini ha raccontato di aver immaginato, a inizio stagione, uno scenario diverso per il futuro del club siciliano.


«Ad inizio anno avevo dei dubbi sul fatto che Palermo e Fiorentina si sarebbero scontrati in Serie A perché pensavo che il Palermo fosse stato promosso in A e noi saremmo andati in B».

Il cantante non ha nascosto la propria simpatia per l’ambiente rosanero e per l’attuale tecnico del Palermo.

«Avrei avuto il piacere di vedere il Palermo in Serie A, anche perché sono amico di Pippo».

Un attestato di stima che conferma il legame tra Masini e Filippo Inzaghi, chiamato a guidare il Palermo nella nuova corsa verso la massima serie dopo la delusione della scorsa stagione.

Infine, il cantautore ha rivolto un messaggio ai sostenitori rosanero, augurandosi di poter vedere presto il Palermo tra le protagoniste del massimo campionato italiano.

«Auguro a tutta la tifoseria di venire a sfidarci a Palermo».

Parole accolte con entusiasmo dai tifosi presenti, in attesa di assistere al grande appuntamento musicale del 29 giugno che vedrà alternarsi sul palco del Foro Italico artisti del calibro di Achille Lauro, Fedez, Irama, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini, Bambole di Pezza, Ernia e Samurai Jay.

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