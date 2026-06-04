Palermo Women in campo per “Cuori inDIVISA”: sport e solidarietà contro la violenza di genere

PALERMO – Il Palermo FC sarà protagonista di una giornata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione sociale. Sabato 6 giugno, alle ore 17.00, il Velodromo Paolo Borsellino ospiterà infatti “Cuori inDIVISA”, manifestazione nata per accendere i riflettori sul tema della violenza di genere e del femminicidio.

L’evento vedrà la partecipazione di una rappresentativa del Palermo Women, che alle ore 18.00 scenderà in campo per un’amichevole contro una selezione composta da donne appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate.





Prima del match sarà previsto un momento dedicato all’intrattenimento, con musica e spettacoli che accompagneranno il pubblico verso il momento sportivo della manifestazione.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione “Oltre le Paure” (APS Italia), presieduta da Linda Moceri, e diverse sigle sindacali del comparto sicurezza e difesa, tra cui COISP, SIM Carabinieri, USPP, SINAFI e ASPMI, unite nel progetto “Cuori inDIVISA”.

L’ingresso al Velodromo sarà gratuito e le eventuali donazioni raccolte nel corso dell’evento saranno interamente devolute dall’associazione “Oltre le Paure” ai figli delle vittime di femminicidio.

Una giornata che unirà sport, impegno sociale e solidarietà, con il Palermo Women pronto a scendere in campo per sostenere una causa di grande importanza.