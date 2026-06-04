Sportitalia: “Lovisa verso il Südtirol, sorpassato lo Spezia: il dirigente è a un passo dalla firma”

Fumata bianca sempre più vicina per Matteo Lovisa. Nonostante il tentativo di inserimento da parte dello Spezia nelle ultime ore, il dirigente è ormai a un passo dal Südtirol e potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Alto Adige.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il Südtirol ha accelerato in maniera decisiva, presentando a Lovisa un progetto ritenuto particolarmente interessante sia dal punto di vista operativo sia sotto l’aspetto della programmazione sportiva.





Come riferisce Gianluigi Longari per Sportitalia, il club altoatesino sarebbe pronto a garantire al dirigente ampia autonomia nella gestione dell’area tecnica e un budget importante da investire sul mercato per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Lo Spezia aveva provato a inserirsi nella corsa nelle ultime ore, ma il Südtirol avrebbe ormai preso un vantaggio significativo. La sensazione è che la scelta sia stata fatta e che manchino soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale.

Per il Südtirol si tratterebbe di un innesto di assoluto valore per la struttura dirigenziale. Lovisa è infatti considerato uno dei profili emergenti più apprezzati del panorama calcistico italiano e il suo arrivo rappresenterebbe un segnale importante per le ambizioni del club.

Secondo Sportitalia e le informazioni raccolte da Gianluigi Longari, la definizione dell’operazione potrebbe arrivare a breve, consentendo al Südtirol di iniziare la programmazione della nuova stagione con il proprio nuovo direttore sportivo già operativo.