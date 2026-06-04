Sportitalia: “Lovisa verso il Südtirol, sorpassato lo Spezia: il dirigente è a un passo dalla firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
lovisa

Fumata bianca sempre più vicina per Matteo Lovisa. Nonostante il tentativo di inserimento da parte dello Spezia nelle ultime ore, il dirigente è ormai a un passo dal Südtirol e potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Alto Adige.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il Südtirol ha accelerato in maniera decisiva, presentando a Lovisa un progetto ritenuto particolarmente interessante sia dal punto di vista operativo sia sotto l’aspetto della programmazione sportiva.


Come riferisce Gianluigi Longari per Sportitalia, il club altoatesino sarebbe pronto a garantire al dirigente ampia autonomia nella gestione dell’area tecnica e un budget importante da investire sul mercato per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Lo Spezia aveva provato a inserirsi nella corsa nelle ultime ore, ma il Südtirol avrebbe ormai preso un vantaggio significativo. La sensazione è che la scelta sia stata fatta e che manchino soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale.

Per il Südtirol si tratterebbe di un innesto di assoluto valore per la struttura dirigenziale. Lovisa è infatti considerato uno dei profili emergenti più apprezzati del panorama calcistico italiano e il suo arrivo rappresenterebbe un segnale importante per le ambizioni del club.

Secondo Sportitalia e le informazioni raccolte da Gianluigi Longari, la definizione dell’operazione potrebbe arrivare a breve, consentendo al Südtirol di iniziare la programmazione della nuova stagione con il proprio nuovo direttore sportivo già operativo.

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