Gazzetta dello Sport: “Serie B, si muovono le neopromosse”

La priorità è conquistare la salvezza, ma senza rinunciare alla possibilità di sorprendere. Il Vicenza si prepara al ritorno in Serie B con una filosofia chiara: continuità, sostenibilità e programmazione. Nell’analisi firmata da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, emerge il modello scelto dalle neopromosse Vicenza, Arezzo e Benevento per affrontare il prossimo campionato cadetto.

Negli ultimi anni diverse matricole hanno saputo ritagliarsi un ruolo da protagoniste in Serie B. Bari, Catanzaro, Juve Stabia e, nell’ultima stagione, Avellino hanno dimostrato che una neopromossa può andare oltre il semplice obiettivo della permanenza in categoria. Un precedente che alimenta le ambizioni di Vicenza, Arezzo e Benevento.





Tra le tre, il Vicenza è probabilmente la società che ha iniziato prima a programmare il futuro. Come sottolinea Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la promozione conquistata con largo anticipo ha consentito al club biancorosso di lavorare in anticipo su rinnovi e strategie tecniche.

Il progetto ruota attorno a Fabio Gallo, artefice della promozione e confermato fino al 2028 dopo aver conquistato il secondo campionato consecutivo, replicando l’impresa già compiuta con la Virtus Entella. La società è intenzionata a mantenere gran parte dell’ossatura che ha dominato la Serie C.

Tra i punti fermi figurano Gagno, Leverbe, Costa, Carraro, Zonta e Morra, ai quali verranno aggiunti pochi innesti mirati. Una linea dettata direttamente dal patron Renzo Rosso, che ha fissato una regola precisa per la costruzione della squadra: evitare le cosiddette “primedonne” e privilegiare calciatori funzionali al progetto.

Il direttore sportivo Giorgio Zamuner sta già lavorando in questa direzione. Secondo quanto riportato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, dal Bologna potrebbero arrivare Tommaso Corazza e Wisdom Amey. Il primo è reduce dall’esperienza tra Pescara e Cesena, mentre il secondo ha disputato l’ultima stagione alla Pianese e rappresenterebbe un ritorno a casa, essendo nato a Bassano del Grappa.

Uno dei temi più importanti riguarda però il futuro di Stuckler. L’attaccante danese ha chiuso la stagione con 15 reti e il Vicenza vorrebbe trattenerlo ancora attraverso un nuovo prestito dalla Cremonese. La situazione resta aperta, ma il club grigiorosso potrebbe decidere di riportarlo alla base dopo la maturazione completata in Veneto.

Qualora Stuckler dovesse tornare alla Cremonese, il Vicenza potrebbe orientarsi verso un profilo più esperto. Tra le opzioni seguite c’è Antonio Di Nardo del Pescara, attaccante molto richiesto sul mercato. Da valutare anche la situazione di Della Morte, destinato a rientrare dal Benevento e potenzialmente nuovamente cedibile.

Nell’approfondimento della Gazzetta dello Sport, spazio anche alle altre due neopromosse. Ad Arezzo resterà in panchina Cristian Bucchi, chiamato a guidare una squadra che verrà progressivamente ringiovanita per sfruttare i benefici economici legati al minutaggio dei giovani.

La società toscana ripartirà da alcuni punti di riferimento come Chiosa, Ionita, Pattarello, Tavernelli e Arena, inserendo un nuovo centravanti di categoria. Sul fronte infrastrutturale prosegue inoltre il progetto del nuovo stadio, mentre la campagna abbonamenti fa già registrare numeri particolarmente incoraggianti.

Anche il Benevento ha scelto la continuità. Antonio Floro Flores è pronto a debuttare da allenatore in Serie B, mentre il direttore sportivo Carli è impegnato nella razionalizzazione della rosa, con particolare attenzione alla gestione degli over.

La prima operazione potrebbe riguardare Ceresoli. Come evidenzia Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Benevento sta valutando con l’Atalanta una possibile revisione delle condizioni economiche per il riscatto del calciatore.

Vicenza, Arezzo e Benevento condividono così la stessa strategia: consolidarsi in Serie B senza rinunciare a sognare. Un approccio che nelle ultime stagioni ha già regalato risultati sorprendenti a diverse neopromosse.