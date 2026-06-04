Tuttosport: “Palermo-Modesto, si tratta con l’Udinese. Soleri-Vicenza, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo cesena 2-0 (91) modesto corazza

Il mercato di Serie B entra nel vivo e coinvolge diverse protagoniste del prossimo campionato. Tra le società più attive ci sono Avellino, Palermo e Vicenza, impegnate a costruire organici competitivi per la nuova stagione. Come racconta Tuttosport, una delle trattative più interessanti riguarda il futuro di Rui Modesto.

Il Palermo continua infatti a lavorare per riportare in rosanero l’esterno portoghese di origini angolane, protagonista nella seconda parte della scorsa stagione. La società siciliana non sarebbe intenzionata a versare i 3 milioni di euro previsti per il riscatto dall’Udinese, ma nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra le parti per individuare una formula alternativa che possa consentire la permanenza del giocatore in Sicilia.


Come evidenzia Tuttosport, il club rosanero considera Modesto un elemento importante per il progetto tecnico e punta a trovare un’intesa economica più sostenibile rispetto alle condizioni inizialmente fissate.

Nel frattempo l’Avellino continua a programmare il nuovo ciclo affidato ad Alessandro Nesta. L’ufficialità dell’accordo è ormai soltanto una formalità e il tecnico ha già indicato alcuni rinforzi ritenuti prioritari per la costruzione della rosa.

Tra i nomi richiesti figura Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 di proprietà del Milan e reduce dall’esperienza alla Juve Stabia. Nesta conosce bene il giocatore per averlo allenato ai tempi del Monza e gradirebbe ritrovarlo anche in Irpinia. Sul taccuino del club campano c’è inoltre Alessandro Bianco, attualmente al Paok Salonicco ma di proprietà della Fiorentina, altro calciatore già allenato da Nesta durante l’esperienza alla Reggiana.

Secondo Tuttosport, entrambe le operazioni potrebbero essere impostate con la formula del prestito.

L’Avellino non perde inoltre di vista Andrija Novakovich. L’attaccante serbo-statunitense della Reggiana era già stato seguito durante il mercato di gennaio e rappresenta un profilo particolarmente gradito a Nesta. Non a caso la sua miglior stagione italiana arrivò proprio sotto la guida dell’attuale tecnico biancoverde nel Frosinone 2020-21, quando realizzò 11 reti in 33 partite.

Tra gli altri obiettivi monitorati figurano Brando Moruzzi, terzino sinistro di proprietà della Juventus reduce dall’esperienza all’Empoli, e Giulio Misitano dell’Atalanta Under 23, autore di 7 gol e 2 assist nell’ultima stagione di Serie C.

Molto attivo anche il Vicenza, che sta definendo due operazioni con il Bologna. Il club veneto è vicino agli arrivi di Tommaso Corazza e Wisdom Amey. Il primo ha disputato l’ultima stagione tra Pescara e Cesena, collezionando 27 presenze, 5 gol e 2 assist. Il secondo, difensore italiano di origini togolesi, arriva dopo l’esperienza alla Pianese.

Come sottolinea Tuttosport, il Vicenza continua inoltre a lavorare su diversi profili di esperienza. Tra questi figurano Mattia Valoti, in scadenza con lo Spezia e originario proprio di Vicenza, Mario Gargiulo del Campobasso e Antonio Metlika del Lecco.

Sul fronte offensivo resta viva la pista che porta a Edoardo Soleri, destinato a lasciare lo Spezia dopo la deludente esperienza in prestito alla Sampdoria. Sempre dallo Spezia potrebbe arrivare anche il difensore Andrea Cistana, seguito però con particolare attenzione dalla Virtus Entella.

Per la porta il Vicenza guarda invece a Paolo Vismara, estremo difensore dell’Atalanta Under 23 protagonista di una stagione positiva in Serie C.

Tra le altre operazioni segnalate da Tuttosport, il Südtirol avrebbe messo nel mirino Marco Bertoli. L’attaccante dell’Ospitaletto ha chiuso l’ultimo campionato con 10 reti e 3 assist, attirando l’interesse del club altoatesino in vista della prossima stagione.

Con il mercato appena entrato nel vivo, Palermo, Avellino e Vicenza si confermano tra le società più attive nella costruzione delle rispettive rose.

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