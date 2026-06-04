Tuttosport: “Dionisi, Let’s Go. Può ripartire dal Watford”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
dionisi conferenza torretta (4)

Alessio Dionisi è pronto a rilanciarsi lontano dall’Italia. Dopo le ultime stagioni vissute tra alti e bassi, l’allenatore toscano ha scelto il Watford per ripartire e provare a riconquistare il ruolo da protagonista che aveva conquistato nel calcio italiano pochi anni fa. Come racconta Tuttosport, l’accordo con il club inglese prevede un contratto biennale e rappresenta una nuova sfida professionale per un tecnico che fino a poco tempo fa era considerato uno dei nomi emergenti più interessanti del panorama nazionale.

Soltanto tre anni fa Dionisi veniva indicato come uno degli allenatori più promettenti della Serie A. Alla guida del Sassuolo aveva costruito una squadra capace di esprimere un calcio brillante e spettacolare, ottenendo risultati di prestigio contro le grandi del campionato. Come ricorda Tuttosport, sotto la sua gestione gli emiliani riuscirono a vincere a San Siro contro Milan e Inter e a imporsi anche sul campo della Juventus, sfiorando addirittura la qualificazione alle competizioni europee.


Prestazioni che avevano attirato l’attenzione di alcune delle principali società italiane. In quel periodo il nome di Dionisi veniva accostato con continuità alle panchine di Roma, Napoli e Fiorentina, alimentando la convinzione che fosse destinato a compiere rapidamente il salto definitivo verso una grande piazza.

La svolta negativa arriva nell’estate del 2023. Il tecnico decide di proseguire la propria esperienza al Sassuolo, ma la stagione si trasforma progressivamente in una lunga sofferenza. Il club neroverde entra nella lotta per non retrocedere e, nel tentativo di invertire la rotta, decide di affidarsi a Davide Ballardini. L’esonero di Dionisi, però, non basta a cambiare il destino della squadra, che conclude il campionato con la retrocessione in Serie B.

Dopo quell’esperienza, nell’estate del 2024, l’allenatore sceglie di ripartire dal Palermo. Un progetto ambizioso che lo porta a firmare un importante contratto pluriennale pur accettando di scendere di categoria. La stagione si conclude con la qualificazione ai playoff, ma senza quella promozione che rappresentava il vero obiettivo del club rosanero.

Successivamente arriva anche la breve esperienza all’Empoli. Chiamato in corsa per provare a dare una svolta alla stagione dei toscani, Dionisi non riesce a incidere come sperato e viene nuovamente esonerato. Un percorso che, come evidenzia Tuttosport, ha inevitabilmente attenuato l’immagine dell’allenatore che aveva conquistato la Serie A vincendo il campionato di Serie B con l’Empoli nella stagione 2020-21.

Nonostante gli ultimi risultati negativi, il Watford ha deciso di puntare con convinzione sulle qualità dell’allenatore italiano. La proprietà del club inglese, guidata dalla famiglia Pozzo, e il direttore sportivo Gianluca Nani vedono in Dionisi il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo tecnico e rilanciare le ambizioni degli Hornets in Championship.

Secondo Tuttosport, la scelta nasce anche dalla volontà di sfruttare la forte motivazione di un allenatore desideroso di riscattarsi dopo le difficoltà degli ultimi anni. L’obiettivo è quello di costruire insieme un progetto competitivo e riportare il Watford ai vertici del calcio inglese.

Prima di iniziare ufficialmente la nuova avventura britannica, Dionisi sarà impegnato come commentatore televisivo durante il Mondiale per Rai 1. Un’esperienza inedita per il tecnico toscano, che però sembra destinata a essere soltanto una parentesi. La sua vera dimensione resta la panchina, e l’Inghilterra rappresenta ora la grande occasione per tornare a dimostrarlo.

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