L’Athletic Club Palermo riparte da Clemente

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
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L’Athletic Club Palermo riparte da una delle figure chiave del proprio progetto sportivo. Il club nerorosa ha ufficializzato la riconferma di Giampiero Clemente nel ruolo di direttore sportivo anche per la stagione 2026/2027, una scelta che testimonia la volontà della società di proseguire nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Per Clemente si tratta della settima stagione all’interno della realtà palermitana, un legame consolidato che lo ha visto prima protagonista sul terreno di gioco e successivamente nell’area dirigenziale, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del progetto Athletic Club Palermo.


Come sottolinea l’Athletic Club Palermo, la conferma del direttore sportivo rappresenta un segnale di continuità dopo l’ottima stagione appena conclusa, nella quale il club ha consolidato la propria identità sportiva e organizzativa.

Clemente ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società: «Sono felicissimo di questa riconferma, che rappresenta per me motivo di grande orgoglio e ulteriore responsabilità. Proseguiremo con determinazione il percorso avviato lo scorso anno, consapevoli del valore del lavoro svolto e delle basi solide costruite insieme».

Il dirigente ha inoltre evidenziato come la continuità rappresenti uno dei principi cardine della programmazione futura. «La continuità sarà la nostra parola d’ordine, perché vogliamo dare seguito a una stagione straordinaria, mantenendo l’umiltà che ci ha contraddistinto».

Secondo quanto comunicato dall’Athletic Club Palermo, la pianificazione della nuova stagione è già iniziata. Clemente sta infatti lavorando in sinergia con il direttore generale Perinetti per definire le strategie che accompagneranno il club nel prossimo campionato.

«Ringrazio sinceramente la società per la fiducia e il sostegno dimostrati nei miei confronti. Insieme al direttore Perinetti siamo già al lavoro, con entusiasmo e ambizione, per programmare al meglio la prossima stagione e farci trovare pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono», ha concluso il direttore sportivo.

La riconferma di Clemente rappresenta dunque il primo tassello della programmazione 2026/2027 dell’Athletic Club Palermo, che punta a consolidare quanto costruito nell’ultima annata e a proseguire il proprio percorso di crescita attraverso una linea improntata a stabilità, progettualità e ambizione.

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