Repubblica: “Dua Lipa, Palermo sotto i riflettori. Arrivano le star per la festa da 1,5 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
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Palermo si prepara a vivere uno degli eventi mondani più esclusivi dell’anno. Come raccontano Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo, Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati in Sicilia per dare il via ai festeggiamenti che seguiranno il loro recente matrimonio celebrato a Londra.

Secondo quanto riportano Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo, la popstar britannica e l’attore inglese saranno protagonisti di una tre giorni tra Palermo e Bagheria che coinvolgerà circa duecento invitati provenienti da tutto il mondo, con un’organizzazione che ruota attorno a Villa Igiea, quartier generale dell’evento.


L’operazione, spiegano Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo, mobilita hotel di lusso, location storiche, servizi di sicurezza privata, catering d’eccellenza e allestimenti esclusivi per un evento destinato ad attirare l’attenzione della stampa internazionale.

Tra oggi e domani continueranno ad arrivare gli ospiti internazionali. Secondo Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo, tra le presenze attese figurano numerosi protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo e della moda, con Elton John indicato tra gli ospiti più attesi del weekend.

Il primo appuntamento ufficiale è in programma a Palermo. Palazzo Gangi, celebre per essere stato il set della storica scena del ballo nel film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, ospiterà infatti la prima serata dei festeggiamenti.

Come raccontano Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo, gli invitati avranno inoltre accesso esclusivo alla Galleria d’Arte Moderna, aperta in via straordinaria per l’occasione. Il catering dell’evento sarà affidato all’Osteria dei Vespri, locale particolarmente apprezzato dagli sposi durante il loro soggiorno palermitano dello scorso anno.

La macchina organizzativa lavora senza sosta. A coordinare l’intero evento è la wedding planner Alessandra Grillo insieme alla società specializzata Fasten Seat Belt, già protagonista di numerosi eventi internazionali di alto profilo.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza. Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo sottolineano come gli organizzatori abbiano predisposto misure molto rigide per garantire la privacy degli ospiti, compresi sistemi anti-drone e controlli rafforzati nelle aree interessate dai festeggiamenti.

Il gran finale si svolgerà invece sabato a Villa Valguarnera, a Bagheria. La storica dimora settecentesca ospiterà il principale evento del weekend con una grande festa distribuita tra saloni, terrazze e giardini affacciati sul mare.

Sul fronte gastronomico, Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo evidenziano come il menù sarà fortemente legato alla tradizione siciliana, con la partecipazione di chef e maestri pasticceri del territorio chiamati a valorizzare alcune delle specialità più rappresentative dell’isola.

Tra gli ospiti annunciati figurano Donatella Versace, Mark Ronson, Charli XCX, Olivia Dean e Lourdes Leon, figlia di Madonna. Continuano inoltre a circolare indiscrezioni sulla possibile presenza di altre grandi celebrità internazionali, contribuendo ad alimentare l’attesa per un evento che porterà Palermo e Bagheria sotto i riflettori del mondo.

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