Repubblica: “Ritrovarsi per dirsi addio. Brunori saluta il Palermo: niente ritiro con i rosa”

Il ritorno di Matteo Brunori a Palermo rischia di essere soltanto una formalità amministrativa. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, l’attaccante rientrerà dal prestito alla Sampdoria, ma il suo futuro appare ormai lontano dalla Sicilia. Le indicazioni emerse dopo il summit di Manchester tra Carlo Osti e la dirigenza del City Football Group confermano infatti una linea già tracciata: il Palermo non considera più il bomber italo-brasiliano parte del progetto tecnico.

Secondo quanto riferisce Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la società rosanero avrebbe deciso di non portare Brunori neppure in ritiro, nonostante il contratto che lega il giocatore al club sia valido fino al 2028. Una presa di posizione netta che rappresenta l’ultimo capitolo di un rapporto progressivamente deterioratosi nelle ultime due stagioni.





Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, le prime crepe erano emerse durante la gestione Dionisi, quando Brunori aveva progressivamente perso centralità all’interno del progetto tecnico. Nemmeno il successivo arrivo di Filippo Inzaghi ha modificato il quadro. Il nuovo sistema di gioco e le strategie della società hanno infatti relegato l’ex capitano ai margini delle scelte future.

A confermare la volontà del Palermo di voltare pagina è anche il mercato. Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo evidenzia come il club stia cercando un attaccante di alto profilo da affiancare a Pohjanpalo, segnale che viene interpretato come una bocciatura definitiva nei confronti di Brunori.

Eppure il legame tra il giocatore e la piazza resta indelebile. In cinque stagioni in rosanero, Brunori ha collezionato 175 presenze e 76 reti, numeri che lo collocano tra i più grandi attaccanti della storia del club. Soltanto Fabrizio Miccoli, tra i professionisti, ha segnato più gol con la maglia del Palermo.

Ora però le strade sembrano destinate a separarsi. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la Sampdoria è tornata con decisione sulle tracce dell’attaccante dopo i sei mesi trascorsi in Liguria. Con la maglia blucerchiata Brunori ha realizzato tre gol e tre assist in diciotto presenze, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento della salvezza.

Il club genovese apprezza non soltanto le sue qualità realizzative ma anche la duttilità tattica e la profonda conoscenza della Serie B. Elementi che potrebbero favorire una nuova operazione nel corso dell’estate.

Anche il giocatore non ha mai nascosto il proprio gradimento per l’esperienza vissuta a Genova. Durante la presentazione con la Sampdoria aveva dichiarato: «A Palermo ho lasciato una parte di me, ma questa era la mia prima scelta, un sogno». Parole che raccontano bene il rapporto speciale costruito con entrambe le piazze.

Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i contatti tra le parti sarebbero già stati avviati e la volontà del calciatore potrebbe risultare determinante per la riuscita dell’operazione. Per Brunori si profila così la possibilità di iniziare una nuova avventura lontano dal Barbera, chiudendo definitivamente una delle pagine più importanti della recente storia rosanero.