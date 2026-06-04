Giornale di Sicilia: “Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, al via il weekend da favola tra Villa Igiea e Bagheria”

È ufficialmente iniziato il lungo weekend siciliano di Dua Lipa e Callum Turner. Come racconta Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, la popstar britannica e l’attore inglese sono atterrati nella serata di ieri all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo a bordo di un Cessna proveniente da Londra Luton, dando il via ai festeggiamenti che accompagneranno il loro matrimonio.

Secondo quanto riportato da Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, la coppia è arrivata in Sicilia con un look estremamente informale, lontano dall’immagine delle star internazionali costantemente inseguite dai fotografi di mezzo mondo. Dopo l’atterraggio a Punta Raisi, Dua Lipa e Callum Turner hanno raggiunto la struttura alberghiera scelta per il soggiorno, in attesa dei sopralluoghi e degli eventi previsti nei prossimi giorni.





Come sottolinea Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, nelle stesse ore sono atterrati a Palermo anche altri jet privati provenienti dal Regno Unito e da altri scali europei, segnale evidente dell’arrivo progressivo degli ospiti invitati ai festeggiamenti.

Il cuore della celebrazione sarà Villa Valguarnera a Bagheria, che ospiterà il principale evento della tre giorni organizzata dagli sposi. Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia racconta di una struttura completamente trasformata per l’occasione, con allestimenti esclusivi, zone lounge e un’imponente organizzazione logistica predisposta per accogliere centinaia di invitati.

Tra i nomi che continuano a circolare attorno all’evento figurano personalità di primo piano della musica internazionale. In particolare, resta forte l’attesa per un possibile coinvolgimento di Elton John, mentre sono previsti diversi dj e producer che animeranno la serata fino a tarda notte.

Il primo appuntamento ufficiale si svolgerà però nel cuore del centro storico di Palermo. Gli invitati saranno accolti tra Palazzo Ganci e la Galleria d’Arte Moderna, dove è previsto un evento privato con visita esclusiva, musica e momenti di intrattenimento riservati agli ospiti.

La sicurezza sarà uno degli aspetti centrali dell’organizzazione. Come evidenzia Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, le aree interessate dagli eventi saranno sottoposte a rigidi controlli, con limitazioni agli accessi, misure di riservatezza e dispositivi di sicurezza predisposti sia a Palermo sia a Bagheria.

Particolarmente blindata sarà Villa Valguarnera, dove sono state predisposte misure straordinarie per garantire la privacy della coppia e degli ospiti. Tra controlli agli accessi, divieti per i droni e limitazioni alla circolazione, l’intera area sarà sorvegliata durante tutta la durata dell’evento.

Nel frattempo Palermo continua a beneficiare della straordinaria esposizione mediatica generata dalla presenza della coppia. Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia evidenzia come influencer, giornalisti e fotografi provenienti da diversi Paesi stiano raccontando la città attraverso immagini, reportage e contenuti dedicati ai suoi luoghi più iconici, contribuendo a promuovere il capoluogo siciliano su scala internazionale.