Giornale di Sicilia: “Palermo, la bandiera Segre pensa già alla rivincita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
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Non c’è ancora spazio per le vacanze in casa Palermo. Mentre gran parte della squadra sta approfittando della pausa estiva dopo la conclusione del campionato, Jacopo Segre ha già rimesso nel mirino la prossima stagione. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il vicecapitano rosanero continua infatti ad allenarsi al centro sportivo di Torretta, segnale evidente della volontà di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della preparazione estiva.

Secondo quanto evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista ha documentato il proprio lavoro attraverso una storia pubblicata sui social, mostrando tutta la determinazione di chi vuole trasformare la delusione per la semifinale playoff persa contro il Catanzaro in una motivazione per il futuro.


La prossima stagione potrebbe rappresentare un momento particolarmente significativo nella storia tra Segre e il Palermo. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, dal primo luglio il numero 8 inizierà ufficialmente la sua quinta stagione consecutiva in maglia rosanero, un traguardo che gli consentirà di rientrare nella cosiddetta Lista C, riservata ai calciatori tesserati per almeno quattro stagioni consecutive con lo stesso club.

Un riconoscimento che certifica ulteriormente il legame tra il giocatore e la piazza. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia ricorda come Segre sia ormai considerato una vera bandiera del Palermo, oltre a essere uno dei giocatori più amati dalla tifoseria rosanero.

L’ex Torino non ha mai nascosto il proprio attaccamento alla città e al club. Anche nei giorni successivi all’eliminazione dai playoff, attraverso i propri canali social, aveva lanciato messaggi chiari sulla volontà di riprovarci nella stagione che verrà, alimentando la speranza di una nuova corsa verso la Serie A.

Sul tavolo resta anche la questione contrattuale. Il contratto di Segre scadrà infatti il 30 giugno 2027 e, come riferisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il giocatore gradirebbe discutere un eventuale prolungamento del proprio rapporto con il club. Al momento, però, il rinnovo non rappresenta una priorità per la dirigenza rosanero, impegnata soprattutto nella programmazione del mercato estivo.

Una certezza, però, sembra già esserci: Segre sarà uno dei punti di riferimento del nuovo Palermo di Filippo Inzaghi. La stima che il tecnico nutre nei suoi confronti è nota e il centrocampista continuerà a essere una pedina importante all’interno dello scacchiere rosanero.

Nel frattempo il Palermo lavora per rinforzare la mediana. Le possibili partenze di Gomes e Blin spingono infatti il club a cercare nuovi innesti. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, tra i nomi monitorati continua a esserci quello di Trimboli del Mantova, profilo che piace particolarmente per qualità tecniche e prospettive di crescita.

La concorrenza aumenterà, ma Segre è pronto a giocarsi le proprie carte. I numeri dell’ultima stagione parlano per lui: 39 presenze complessive, 4 gol, 4 assist e una percentuale di titolarità vicina all’85%, dati che lo confermano tra gli elementi più affidabili dell’organico rosanero.

La nuova stagione è già iniziata nella testa del vicecapitano. E la sua voglia di rivincita sembra essere la stessa di tutto il Palermo.

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