Giornale di Sicilia: “In mediana servono rinforzi, Trimboli è la prima idea”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
palermo mantova 2-2 (20) solini brignani trimboli giordano

Il Palermo continua a monitorare il mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa da consegnare a Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero ha acceso i riflettori sul Mantova, una delle sorprese positive dell’ultimo campionato di Serie B, individuando diversi giocatori ritenuti funzionali al nuovo progetto tecnico.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome che stuzzica maggiormente l’interesse del club di viale del Fante è quello di Trimboli. Il centrocampista classe 2002 è stato uno dei protagonisti della stagione della formazione lombarda, imponendosi come titolare e mostrando qualità sia nella costruzione del gioco sia negli inserimenti offensivi.


I numeri confermano il rendimento del giovane mediano. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Trimboli ha chiuso l’ultima stagione con un gol e ben otto assist, diventando uno degli elementi più continui del Mantova e attirando l’attenzione di diversi club.

A rendere particolarmente interessante la situazione è anche l’aspetto contrattuale. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il giocatore sia legato al Mantova fino al 2027, ma le trattative per il rinnovo non abbiano ancora prodotto una fumata bianca, elemento che potrebbe aprire scenari di mercato nelle prossime settimane.

Il Palermo segue però anche altri due talenti della formazione virgiliana. Si tratta di Davide Bragantini e Tommaso Marras, entrambi protagonisti di una stagione molto positiva.

Bragantini, classe 2003, ha confermato la propria crescita mettendo a segno sei reti e un assist nel corso dell’ultimo campionato. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come l’esterno offensivo rappresenti uno dei profili più interessanti per il nuovo sistema di gioco che Inzaghi intende sviluppare nella prossima stagione.

Ancora più rilevante è stato il rendimento di Marras. L’attaccante classe 2004 ha chiuso il campionato con sette gol e due assist, lasciando il segno anche contro il Palermo con una doppietta che non è passata inosservata agli osservatori rosanero.

Dal punto di vista contrattuale le operazioni non si presentano semplici. Marras è infatti legato al Mantova fino al 2028, mentre Bragantini ha un accordo ancora più lungo, con scadenza fissata nel 2029.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo vuole costruire una squadra più profonda e competitiva rispetto a quella dell’ultima stagione, puntando su giovani già pronti per la Serie B e capaci di aumentare il livello complessivo dell’organico.

Le prossime settimane serviranno a capire se i semplici interessamenti potranno trasformarsi in vere e proprie trattative. Una cosa però appare chiara: il Palermo sta guardando con grande attenzione al Mantova per individuare alcuni dei rinforzi destinati a sostenere la nuova corsa verso la Serie A.

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