Foro Italico restituito alla città: completata la riqualificazione prima del concerto di Radio Italia Live

Il Foro Italico si presenta con un volto completamente rinnovato in vista del grande appuntamento con Radio Italia Live, in programma il prossimo 28 giugno. Come racconta La Sicilia, si sono conclusi gli interventi di sistemazione e recupero dell’area del waterfront palermitano danneggiata dalla violenta mareggiata provocata dal ciclone Harry.

L’intervento, realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale con risorse proprie, ha riguardato il ripristino delle aree e dei camminamenti pedonali che erano stati gravemente compromessi dagli eventi meteorologici dei mesi scorsi.





Come evidenzia La Sicilia, i lavori hanno consentito di eliminare le situazioni di pericolo e di restituire piena funzionalità a uno dei luoghi simbolo del rapporto tra Palermo e il mare. L’area è ora pronta per essere formalmente riconsegnata al Comune.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è stata il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino.

«I lavori di rimozione dei detriti e di pavimentazione hanno consentito di ripristinare pienamente la funzionalità del sito, migliorando le condizioni di sicurezza, accessibilità e capacità di accoglienza e rendendo nuovamente fruibile uno degli spazi pubblici più rappresentativi del waterfront cittadino».

Secondo quanto riferisce La Sicilia, la conclusione dei lavori ha consentito anche di rispettare gli impegni assunti con gli organizzatori di Radio Italia Live, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana.

«L’attività realizzata ha, inoltre, permesso di rispettare l’impegno assunto nei mesi scorsi con gli organizzatori del concerto, assicurando la disponibilità del luogo nei tempi richiesti per ospitare uno degli appuntamenti musicali più partecipati a livello nazionale».

Come sottolinea ancora La Sicilia, il recupero del Foro Italico si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del fronte mare cittadino promossa dall’Autorità Portuale.

«Il concerto del prossimo 28 giugno si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del rapporto tra porto e città portato avanti dall’Autorità di Sistema portuale e orientato a restituire qualità urbana agli spazi affacciati sul mare e a rafforzarne la funzione pubblica e collettiva».

Con il completamento della riqualificazione, Palermo recupera così uno dei suoi spazi più rappresentativi, pronto ad accogliere migliaia di persone per il concerto di Radio Italia Live e per tutti gli eventi che animeranno il waterfront nei prossimi mesi.