Conference League: Crystal Palace avanti 0-1 sullo Shakhtar, pari a reti bianche tra Vallecano e Strasburgo dopo i primi 45
Sono appena terminati i primi tempi delle semifinali di andata di Conference League. Va al riposo in vantaggio per 0-1 il Crystal Palace, impegnato in casa dello Shakhtar Donetsk.
Partono molto bene gli inglesi, che al 1′ passano subito in vantaggio: passaggio lungo di Mateta per Sarr, che si coordina e punisce il portiere avversario con un gran tiro. Lo Shakhtar prova a reagire in cerca della parità, ma senza mai riuscire a centrare lo specchio della porta.
Pari a reti bianche per il momento invece nell’altro match tra Rayo Vallecano e Strasburgo. Una prima frazione di gioco equilibrata, con l’incontro che si deciderà nella ripresa.