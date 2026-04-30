Conference League: Crystal Palace avanti 0-1 sullo Shakhtar, pari a reti bianche tra Vallecano e Strasburgo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 213342

Sono appena terminati i primi tempi delle semifinali di andata di Conference League. Va al riposo in vantaggio per 0-1 il Crystal Palace, impegnato in casa dello Shakhtar Donetsk.

Partono molto bene gli inglesi, che al 1′ passano subito in vantaggio: passaggio lungo di Mateta per Sarr, che si coordina e punisce il portiere avversario con un gran tiro. Lo Shakhtar prova a reagire in cerca della parità, ma senza mai riuscire a centrare lo specchio della porta.


Pari a reti bianche per il momento invece nell’altro match tra Rayo Vallecano e Strasburgo. Una prima frazione di gioco equilibrata, con l’incontro che si deciderà nella ripresa.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-30 213241

Europa League: pari senza reti tra Nottingham e Aston Villa, 1-1 all’intervallo tra Braga e Friburgo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
HHGYRp9aoAAbaBl

Champions League, Atletico e Arsenal si fermano sull’1-1: tutto aperto per il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
HHGHz_ragAAsMhm

Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Gyökeres firma l’1-0 su rigore contro l’Atletico Madrid

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
bayern

Champions League, PSG show contro il Bayern: finisce 5-4 una semifinale d’andata spettacolare

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
psg

Champions League, primo tempo spettacolare tra PSG e Bayern: 3-2 per i francesi all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Screenshot 2026-04-23 075228

Union Berlino, Eta rompe il muro: «Alleno persone, non uomini o donne»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
bologna

Conference League: Fiorentina vince ma non basta. Passano Crystal Palace, Strasburgo e Valecano. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
bologna

Europa League: disastro Bologna. Aston Villa, Nottingham e Braga raggiungono il Friburgo in Semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
fior

Conference League: pari all’intervallo tra Fiorentina e Crystal Palace. Avanti Aek e Strasburgo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
HGDOgYBXMAAhsNX

Europa League: Bologna sotto di tre gol al Villa Park. Conducono Betis e Nottingham. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Screenshot 2026-04-15 230005

Champions League: Il Bayern Monaco elimina il Real Madrid, l’Arsenal vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
672100350_1517542446403386_8481929722577859634_n

Champions League: Real Madrid avanti 3-2 sul Bayern Monaco, pari a reti bianche tra Arsenal e Sporting

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-30 213342

Conference League: Crystal Palace avanti 0-1 sullo Shakhtar, pari a reti bianche tra Vallecano e Strasburgo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 213241

Europa League: pari senza reti tra Nottingham e Aston Villa, 1-1 all’intervallo tra Braga e Friburgo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Infantino annuncia: «L’Iran parteciperà ai Mondiali 2026»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 211504

Cesena, Cole verso la Carrarese: «Dovremo accettare la pressione e giocare con coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Palermo-Catanzaro, i convocati di Inzaghi: c’è anche Gomes, presenti tutti i big

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026