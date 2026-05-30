Finale Champions League: tra Psg e Arsenal finisce 1-1, si va ai supplementari

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
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La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal non si chiude nei tempi regolamentari: dopo 90 minuti il risultato è sull’1-1, con le due squadre che dovranno quindi giocarsi il trofeo ai supplementari.

La partita si è accesa subito con il vantaggio dei Gunners firmato da Kai Havertz al 6’, bravo a finalizzare una delle prime azioni offensive della gara. L’attaccante tedesco ha confermato il suo feeling con le finali europee, portando avanti l’Arsenal e indirizzando un primo tempo molto equilibrato.

Dopo il gol subito, il PSG ha provato a reagire alzando il baricentro e aumentando il possesso palla, ma la squadra di Luis Enrique ha faticato a trovare spazi contro una difesa inglese molto compatta e attenta.


Nel corso della prima frazione, i parigini hanno cercato soprattutto soluzioni sulle corsie laterali e da palla inattiva, senza però riuscire a impensierire seriamente David Raya, ben protetto dal reparto arretrato dell’Arsenal.

I Gunners, dal canto loro, hanno gestito il vantaggio con ordine, chiudendo gli spazi e controllando il ritmo della gara fino all’intervallo.

Al termine dei 90 minuti il punteggio resta in equilibrio sull’1-1, con la finale che prosegue ora ai tempi supplementari.

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